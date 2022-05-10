"Не підривайтеся": Арестович розповів, навіщо Росія тероризує Одесу ракетами

Сім ракет було випущено по Одесі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, навіщо Росія тероризує Одесу ракетами.

На сторінці у соцмережі він повідомив, що російська сторона наразі застосовує в основному ракети типу Х-22 (старий радянський виріб 60-х років, з круговою ймовірною помилкою відхилення 200-300 метрів і дуже складною і небезпечною процедурою спорядження/застосування, там високотоксичне паливо) і "Кинджали" – сучасну гіперзвукову ракету з літаків МІГ-31.

За його словами, застосування одночасно найдавніших (і найнебезпечніших) і найсучасніших ракет, показує, що росіяни почали економити високоточні ракети.

На думку Арестовича, це означає дві речі:

буде більше промахів і, відповідно, попадань у житлові квартали (Х-22),

буде більше влучень у вибрані цілі (Кинжал), без можливості перехопити (гіперзвукові ракети не перехоплюються).

"Поєднання точних влучень з одного боку і почастішання випадків руйнувань житлових кварталів з іншого дасть медійну, а отже – психологічну картинку масового ракетного терору. Вона, своєю чергою, породить ефект нездатності ЗСУ протистояти супротивнику щодо цього, і підштовхне істеричні зриви у свідомості", – додав він.

Він пише, що на "істеричні зриви у суспільній свідомості", як на загальне негативне тло, буде якісніше лягати інша зрада, якої вистачає і навіть більше, ніж вистачає.

"Саме в цьому полягає розрахований ефект ракетної війни, а не тільки в тому, щоб вразити конкретні цілі: ефект – створення загального негативного фону", – додав Арестович.

Він також робить висновок, що не можна нехтувати повітряною тривогою, особливо поблизу об'єктів критичної інфраструктури та/або військових об'єктів.

Щодо загального негативного фону, який покликаний підірвати віру в перемогу, тут порада від Арестовича проста – "не підриватися".

"Зрозуміло, що всі втомилися і кількість наших, української сторони, помилок стає схожою на снігову кулю. Але технічно, істерики розганяються в психіці у вигляді страшних картинок, що переходять у слайди, на наступному етапі – у діафільми, а потім уже – у безперервний серіал. Так от тільки від людини залежить – чи крутить вона цей фільм у голові добровільно чи каже їй – ні. Просто не крутіть страшні картинки у своїй голові", – додав Арестович.

Він порадив не вмикати "цей телевізор".

"Ці малюнки мають погану якість – саморозкручуватися, варто один раз допустити. На це весь і розрахунок, і саме з цією метою вони створюються та впроваджуються. А якщо такий задум супротивника – то наше священне завдання – його зірвати. Кожен у своїй голові. Війна – вона скрізь. І насамперед – усередині кожного з нас. Не думайте, що її виграє лише солдат на фронті. Кожному належить перемогти її в собі", – написав Арестович.

Нагадаємо, що 26 квітня окупанти ракетами обстріляли Одещину. Через це було пошкоджено міст через Дністровський лиман.

В ОДА вважають, що своїми діями ворог намагається відрізати частину області та створити напруженість на фоні подій у Придністров’ї.

Вже наступного дня, 27 квітня, о 6:45 армія Російської Федерації знову обстріляла цей міст. На щастя, внаслідок атаки окупантів держави-терористки постраждалих залізничників немає.

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