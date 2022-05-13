"Євробачення-2022": стали відомі усі фіналісти

У Турині завершився другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022".

Із 18 учасників, які представили свої країни на сцені PalaOlimpico, до фіналу пройшли ще 10. Так, до гранд-фіналу музичної першості, який відбудеться цієї суботи, 14 травня, долучаться представники таких країн: Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія, Сербія.

Також продовжують боротьбу за кубок конкурсу перші фіналісти: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова та Нідерланди.

Зауважимо у фіналі "Євробачення" візьмуть участь 25 учасників. По 10 з півфіналів та представники "великої п'ятірки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції.

Нагадаємо, легендарні The Rasmus потужно відкрили другий півфінал. Артисти виконали пісню Jezebel та продемонстрували невгамовну енергію та влаштували вогняне шоу на сцені.

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