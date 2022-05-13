"Евровидение-2022": стали известны все финалисты

В Турине завершился второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022".

Из 18 участников, представивших свои страны на сцене PalaOlimpico, в финал прошли еще 10. Так, в гранд-финал музыкального первенства, который состоится в эту субботу, 14 мая, присоединятся представители таких стран: Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния, Сербия.

Также продолжают борьбу за кубок конкурса первые финалисты: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Заметим, в финале "Евровидения" примут участие 25 участников. По 10 из полуфиналов и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Напомним, легендарные The Rasmus мощно открыли второй полуфинал. Артисты исполнили песню Jezebel и продемонстрировали неуемную энергию и устроили огненное шоу на сцене.

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