"Евровидение-2022": легендарные The Rasmus мощно открыли второй полуфинал

На международном конкурсе "Евровидение-2022" Финляндию представил легендарная рок-группа The Rasmus.

Коллектив, который на сцене почти 30 лет и продал около 5 млн пластинок, открыл второй полуфинал музыкального первенства. Артисты мощно исполнили песню Jezebel.

Это выступление запомнится и фанатам рокеров и еврофанам, поскольку звезды продемонстрировали неуемную энергию и устроили огненное шоу на сцене.

На сцене солист The Rasmus Лаури Юлленен появился в желтом плаще на голый торс, который впоследствии снял, и с воздушным шариком. Также Лаури сделал себе макияж, а в волосы вставил перья.

Заметим, в прошлом году Финляндия также отправляла рок-группу на "Евровидение". Тогда страну представила пост-хардкорная группа Blind Channel. А в 2006 году рокеры Lordi одержали победу.

Напомним, участники группы The Rasmus поддержали Украину и перепели Stefania Kalush Orchestra.

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