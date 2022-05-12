В ОП обещают до конца мая открыть восстановленный мост в Стоянке

В ОП обещают до конца мая открыть восстановленный мост в Стоянке

Разрушенный мост через реку Ирпень в Стоянке Киевской области обещают восстановить до конца мая.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"На 29 мая уже запланировано открытие движения по восстановленному мосту", - написал он в Telegram.

Кирилл Тимошенко напомнил, что мост был взорван 25 февраля, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск. Через пять дней после деоккупации Киевской области смонтировали временный мост по левому проезду автодороги для того, чтобы как можно быстрее открыть движение грузового транспорта в направлении Киев-Житомир.

Сейчас, по его словам, продолжаются работы по полноценному возобновлению движения по мосту.

“Уже демонтированы два пролета разрушенного моста, устроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты. Впоследствии будет устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия”, - рассказал заместитель руководителя ОП, отметив, что все работы идут в соответствии с графиком.

Как известно, Кирилл Тимошенко заявил, что, несмотря на угрозу возвращения оккупантов, темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где сейчас прекратились боевые действия, сбавлять не будут.

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