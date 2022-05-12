"Евровидение-2022": текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

Сегодня, 12 мая, в Турине, Италия проходит второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022".

Во втором полуфинале за путевку в финал, который состоится уже 14 мая, сразятся 18 стран. Сегодня станут известны имена еще 10 финалистов конкурса.

Как известно, 10 мая во время первого полуфинала представитель от Украины, группа Kalush Orchestra, прошел в финал с песней Stefania.

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