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"Евровидение-2022": текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

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"Евровидение-2022": текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

The Rasmus / Фото: Associated Press

Сегодня, 12 мая, в Турине, Италия проходит второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022".

Во втором полуфинале за путевку в финал, который состоится уже 14 мая, сразятся 18 стран. Сегодня станут известны имена еще 10 финалистов конкурса.

Как известно, 10 мая во время первого полуфинала представитель от Украины, группа Kalush Orchestra, прошел в финал с песней Stefania.

Сайт ТСН.ua ведет для вас текстовую онлайн-трансляцию, чтобы вы первыми узнавали последние новости прямого эфира конкурса "Евровидение-2022".

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