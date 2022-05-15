В финале "Евровидения-2022" баллы жюри шести стран аннулировали

Конкурс "Евровидение-2022" отгремел, и по его завершении начали всплывать неожиданные факты.

Так, выяснилось, что во время второго полуфинала "Евровидения-2022" члены национального жюри некоторых стран, а именно Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино грубо нарушили правила.

Они передавали результаты голосования третьим лицам, размещали фото бланков в Сети, пишет Telegram-канал Музвар.

В итоге баллы вышеупомянутых стран организаторы конкурса аннулировали и во втором полуфинале, и в финале. Об этом говорит отсутствие полной таблицы с позициями этих стран на сайте "Евровидения".

Кто смотрел конкурс, тот видел, что баллы от некоторых стран озвучивали организаторы "Евровидения". Поначалу все полагали, что это неисправности с прямым включением. Но выяснилось, что баллы от этих стран были аннулированы.

В результате получилось, что озвученные в прямом эфире баллы были самостоятельно выставлены организатором конкурса – Европейским языковым союзом (EBU). Это, кстати, предусмотрено правилами конкурса. Эти баллы были рандомными, чтобы не влиять на общий результат.

Отметим, что ранее общественный вещатель Грузии сообщил, что поставил Украине самый высокий балл – 12. Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, отправленный организаторам конкурса "Евровидение". Но в прямом эфире от Грузии для Украины было объявлено 6 баллов.

Организаторы конкурса выясняют причину такой ошибки.

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