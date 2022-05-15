В Германии полагают, что Россия сама уничтожила все платформы для контакта с ней

В Германии полагают, что Россия сама уничтожила все платформы для контакта с ней

Министерство иностранных дел Германии Анналены Бербок заявило, что Россия уничтожила все платформы для контакта с ней.

По ее словам, последней площадкой для переговоров с Кремлем был формат ОБСЕ. Однако и его Москва лишилась.

Об этом Бербок сказала во время саммита НАТО.

По ее словам, НАТО выступает за миропорядок, основанный на диалоге. Однако министерша убеждена, что сегодня платформы для контакта с Россией больше нет, ведь последней возможной площадкой был формат ОБСЕ.

"Даже эта последняя диалоговая платформа была ликвидирована российской стороной", – заявила Бербок.

Напомним, в Германии начались тренировки украинских военных, где они овладевают использованием самоходных артиллерийских установок 155-го калибра.

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