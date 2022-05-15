Лідер Kalush Orchestra про заклик допомогти "Азовсталі" у фіналі "Євробачення": "Вважав це своїм обов'язком"

Після виступу у грандфіналі конкурсу "Євробачення-2022" фронтмен гурту-представника України Kalush Orchestra – Олег Псюк – закликав світ врятувати "Азовсталь".

Це було доволі ризиковано, зважаючи на жорсткі правила конкурсу. У Мережі зірки та фанати почали бити на сполох, чи не дискваліфікують Україну з конкурсу через це.

Під час пресконференції для українських журналістів Псюк зізнався, чи боявся він дискваліфікації України. Так, артист зазначив, що не мав жодних сумнівів, оскільки вважав це своїм обов'язком.

"Якби я цього не сказав, то шкодував би про це, тому що вважав це своїм обов'язком. Я вважав, що якщо навіть дискваліфікують, то значить, так мало статися. Але якщо навіть є один з дуже небагатьох шансів, що мені вдасться допомогти нашим людям, то я краще його використаю", – відповів Псюк.

Також голова української делегації на "Євробаченні" Оксана Скібінська зазначила, що гурт попередньо узгодив з організаторами конкурсу свій заклик про допомогу Маріуполю та "Азовсталі".

А на запитання журналістів, чи промова про "Азовсталь" – ініціатива Kalush Orchestra чи гурт прислухався до Аліни Паш, Псюк відповів: "В сенсі? А при чому тут Аліна Паш?".

Нагадаємо, організатори "Євробачення-2022" прокоментували, чи порушив Kalush Orchestra правила, говорячи про "Азовсталь". Вони заявили, що заклик "має гуманітарний, а не політичний характер".

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