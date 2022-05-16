"Війна Росії проти України йде не так, як планувала Москва" - генсек НАТО

"Війна Росії проти України йде не так, як планувала Москва" - генсек НАТО

Наступ агресора провалюється. Росія не змогла взяти Київ та Харків, а операція на Донбасі сповільнилася.

Україна може виграти війну.

Про це журналістам сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише The Guardian.

Такий результат, за словами Столтенберга, передбачали тільки деякі військові аналітики до початку війни.

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Росія не досягає своїх стратегічних цілей. Путін хотів завдати поразки Україні, зруйнувати НАТО та розділити Північну Америку і Європу. Але Україна стоїть, НАТО сильніше, ніж будь-коли, Європа та Північна Америка міцні. Україна може виграти цю війну", - сказав Столтенберг.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні переломного моменту досягне у серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись.

"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим", - сказав Буданов.

А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після низки провалів військ РФ та стримування українськими військами росіян, зокрема в Маріуполі та на Сході, починається новий етап.

"Ми змусили її (Росію - ред.) знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", — додав міністр.

Радбез ООН схвалив спільну заяву щодо вторгнення РФ, не згадавши слово "війна"

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