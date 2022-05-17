Ніхто не вірив, що Азовсталь встоїть. А наші герої тримаються вже понад два місяці — Риженков

Ніхто не вірив, що Азовсталь встоїть. А наші герої тримаються вже понад два місяці — Риженков

Незважаючи на те, що Азовсталь постійно перебуває під обстрілами та повністю оточена, українські бійці змогли утримувати її протягом двох місяців. Вони герої і ними пишається вся країна. Про це заявив генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков в ефірі програми Anderson Cooper 360° на каналі CNN.

"Ніхто не вірив, що вони протримаються майже два місяці. А вони це зробили. Вони справжні герої", — заявив Риженков.

За його словами, всіх мирних жителів було евакуйовано з Азовсталі, а сам завод постійно зазнає масованих обстрілів. Було зруйновано військовий шпиталь, але медики все ще намагаються надавати допомогу пораненим.

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти мирним жителям, які виїхали з Маріуполя. Їм надається вся необхідна гуманітарна, медична та психологічна допомога", — розповів він.

Як відомо, російські війська оточили Азовсталь і ще намагаються захопити завод, але він залишається під контролем українських військових. Завод уже став символом непереможності України перед російською військовою агресією.

Власник заводу Рінат Ахметов раніше заявив, що пишається тим фактом, що Азовсталь стала українською фортецею. І наголосив: заводи в Маріуполі за жодних умов не працюватимуть в умовах російської окупації.