В "Дії" запустили опрос об огнестрельном оружии для гражданских

В "Дії" запустили опрос об огнестрельном оружии для гражданских

МВД совместно с Минцифрой запустили в приложении "Дія" опрос об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения. Проголосовать могут только совершеннолетние.

Опрос по огнестрельному оружию продлится семь дней.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в сети 25 мая.

"Совместно с Министерством внутренних дел запускаем опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения. Проголосовать вы можете за несколько кликов в приложении "Дія", – говорится в сообщении.

Также читайте Как получить компенсацию за утраченное жилье: пошаговая инструкция

Так, в разделе "Услуги" нужно кликнуть на "Опрос" и выбрать один из трех предложенных вариантов.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о гражданском обороте оружия.

Вражеский танк и часть Тигра: в Киеве выставили уничтоженную военную технику российских оккупантов

Читайте также: