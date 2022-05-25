В "Дії" запустили опрос об огнестрельном оружии для гражданских

МВД совместно с Минцифрой запустили в приложении "Дія" опрос об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения. Проголосовать могут только совершеннолетние.
Опрос по огнестрельному оружию продлится семь дней.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в сети 25 мая.
"Совместно с Министерством внутренних дел запускаем опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения. Проголосовать вы можете за несколько кликов в приложении "Дія", – говорится в сообщении.
Так, в разделе "Услуги" нужно кликнуть на "Опрос" и выбрать один из трех предложенных вариантов.
Напомним, 23 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о гражданском обороте оружия.
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