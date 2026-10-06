Украинцы изменили мнение о завершении войны: что показал новый опрос

Украинцы / © pexels.com

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Большинство украинцев все еще верят в освобождение хотя бы части территорий, но в то же время возросло количество тех, кто считает реалистичным сценарий с территориальными потерями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Согласно исследованию, в настоящее время 53% респондентов выбирают варианты развития событий с возвращением украинских земель. В феврале 2025 года этот показатель составлял 60%.

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В частности, в полное восстановление территориальной целостности в пределах 1991 верят 23% опрошенных (ранее — 25%), а еще 12% считают реальным сценарий с возвращением всех территорий и переносом боевых действий на территорию России (ранее — 14%).

Возвращение к фактическим границам по состоянию на 24 февраля 2022 года считают возможным 14% граждан (ранее 16%), а деоккупацию всей Донбасса и Луганщины 4% (ранее 5%).

В то же время доля украинцев, считающих наиболее реалистичным сценарий сохранения государственности и независимости Украины с вынужденными территориальными потерями, выросла с 33% в феврале 2025 года до 41% в сентябре 2026 года.

В КМИС объясняют, что эта опция фактически означает «замораживание» войны по нынешней линии фронта или, для меньшей части респондентов, вывод войск из Донбасса и Луганщины.

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Однако подчеркивают, что об официальном признании оккупированных территорий частью РФ в вопросе речь не шла. Затруднились ответить и выбрали вариант «трудно сказать» 6% опрошенных (в феврале 2025 года таких было 7%).

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Напомним, большинство украинцев допускают переговоры с Россией, однако это не означает поддержки уступок Москве. Отношение к завершению боевых действий существенно зависит от условий и гарантий безопасности.

Также, по данным КМИС, 53% опрошенных считают, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком.

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