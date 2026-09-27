На місці аварії

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На автошляху Київ-Чоп, поблизу села Садки Березівської громади, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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Попередньо встановлено, що водійка автомобіля BMW X5, 37-річна жителька м. Києва, наїхала на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину з мотоциклом у руках.

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На місці аварії

«Унаслідок ДТП травми, несумісні з життям, отримав 15-річний житель с. Іванівки. Його 16-річний односелець з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до травматологічного відділення обласної дитячої лікарні», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали водійку автомобіля. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі сталася масова аварія. Зіткнулися п’ять автівок — зазнали травм п’ятеро осіб.

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