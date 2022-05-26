"Делайте выводы": Лукашенко хочет, чтобы армия Беларуси училась на уроках войны России против Украины

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что армия Беларуси должна учиться на уроках войны России против Украины.
Он поручил министру обороны Беларуси "наблюдать за войной и выводы".
Об этом белорусский диктатор заявил 26 мая во время визита в Министерство обороны, пишут белорусские пропагандисты.
Лукашенко заявил, что оснащать армию Беларуси следует на основе выводов войны России против Украины. Диктатор добавил, что до войны он по-другому относился к оснащению армии.
"И опять же совершенно откровенно военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила. Я от него (министра обороны – ред.) требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" Мне было сообщено, уроки сделаны", — сказал самопровозглашенный президент Беларуси.
Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался в том, что белорусское оружие востребовано "для нужд России". У государств есть общие программы, над которыми сегодня интенсивно работают.
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