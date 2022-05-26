Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Делайте выводы": Лукашенко хочет, чтобы армия Беларуси училась на уроках войны России против Украины

Дата публикации
Просмотры
2763
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Делайте выводы": Лукашенко хочет, чтобы армия Беларуси училась на уроках войны России против Украины

Фото: Associated Press

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что армия Беларуси должна учиться на уроках войны России против Украины.

Он поручил министру обороны Беларуси "наблюдать за войной и выводы".

Об этом белорусский диктатор заявил 26 мая во время визита в Министерство обороны, пишут белорусские пропагандисты.

Лукашенко заявил, что оснащать армию Беларуси следует на основе выводов войны России против Украины. Диктатор добавил, что до войны он по-другому относился к оснащению армии.

"И опять же совершенно откровенно военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила. Я от него (министра обороны – ред.) требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" Мне было сообщено, уроки сделаны", — сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался в том, что белорусское оружие востребовано "для нужд России". У государств есть общие программы, над которыми сегодня интенсивно работают.

Читайте также:

Вероятность вторжения Беларуси – решится ли Лукашенко на открытую агрессию против Украины

Вероятность вторжения Беларуси – решится ли Лукашенко на открытую агрессию против Украины
Следующая публикация