"Имеем общие программы": в Беларуси признались о поставках оружия в Россию

"Имеем общие программы": в Беларуси признались о поставках оружия в Россию

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался в том, что белорусское оружие востребовано "для нужд России". У государств есть общие программы, над которыми сегодня интенсивно работают.

По словам главы правительства, Беларусь испытывает трудности с экспортом продукции из-за санкций Запада.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

"Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. А вот ВПК Беларуси – не первый год под санкциями", – сказал Главченко.

Так что, добавил он, Беларусь занялась импортозамещением, а также укреплением связей с российскими производителями.

"И, конечно, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд Республики, но и для Российской Федерации. У нас есть общие программы", – проинформировал белорусский премьер.

Напомним, вооруженные силы Беларуси срочно закупают 20 тыс. жетонов. Их можно использовать для опознания убитых.

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