"Имеем общие программы": в Беларуси признались о поставках оружия в Россию

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался в том, что белорусское оружие востребовано "для нужд России". У государств есть общие программы, над которыми сегодня интенсивно работают.
По словам главы правительства, Беларусь испытывает трудности с экспортом продукции из-за санкций Запада.
Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".
"Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. А вот ВПК Беларуси – не первый год под санкциями", – сказал Главченко.
Так что, добавил он, Беларусь занялась импортозамещением, а также укреплением связей с российскими производителями.
"И, конечно, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд Республики, но и для Российской Федерации. У нас есть общие программы", – проинформировал белорусский премьер.
Напомним, вооруженные силы Беларуси срочно закупают 20 тыс. жетонов. Их можно использовать для опознания убитых.
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