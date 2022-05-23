В трех областях усилили границу с Беларусью: что запрещено

В трех областях усилили границу с Беларусью: что запрещено

Из-за вооруженной агрессии России от 23 мая решили установить дополнительные режимные ограничения в пределах приграничных районов Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

Как пояснили пограничники, ограничения введены для обеспечения мер по укреплению национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения временные, будут действовать до окончания военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА со ссылкой на Житомирский пограничный отряд.

Запрещено передвижение гражданских лиц в полосе местности, непосредственно прилегающей к государственной границе, шириной 1000 метров, кроме территории населенных пунктов, непосредственно примыкающих к государственной границе.

В пределах до 20 км от государственной границы Сарненского и Варасского районов Ровенщины запрещено:

передвижение лиц и транспортных средств, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 22.00 вечера до 05.00 утра (или во время комендантского часа);

передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов. Передвижение и пребывание этих лиц в лесных массивах и лесополосах осуществлять после информирования начальников подразделений охраны государственной границы не позднее, чем за 2 часа до начала работ и немедленного информирования после их окончания);

производство всех видов работ, за исключением: строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами, работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Сельскохозяйственные работы разрешается проводить при условии заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы об их проведении и при наличии подтверждающих документов;

перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

использование видео регистраторов, осуществление фото-, видеосъема дорог общего значения, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блок-постов и укреплений, расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны;

использование воздушных судов, любых легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли);

носить военную форму одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданским населением, кроме составляющих сил безопасности и обороны;

организовывать и охотиться;

рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах, находящихся в пределах пограничной полосы. Выпуск маломерных плавсредств на реках, озерах, других водоемах, которые находятся в пределах пограничной полосы, осуществлять исключительно с разрешения начальника подразделения охраны государственной границы.

"Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера ( при исполнении ими служебных обязанностей)", — объяснили в ОГА.

Напомним, дополнительные ограничения были введены в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского приграничных районов Одесской области.

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