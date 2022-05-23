"Мы – не агрессоры": Лукашенко написал письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу

В своем послании Александр Лукашенко заверил генерального секретаря ООН, что Беларусь готова к прямым встречам и другим шагам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко написал письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Об этом сообщило белорусское агентство БелТА.

Письмо было передано главе ООН 18 мая.

Вот его фрагмент: "Мы – не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что беспокойство и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми!"

В своем послании Александр Лукашенко заверил генерального секретаря ООН, что Беларусь готова к прямым встречам и другим шагам.

Напомним, в разведке Британии объяснили, почему Лукашенко боится прямого участия в войне в Украине. Несмотря на слухи, непосредственное участие в войне Беларусь, пока не принимала. Лукашенко, как отмечается, пытается избежать того, чтобы страны Запада не вводили следующие санкции против его режима.

Ранее Лукашенко сообщил, что Беларусь приобрела у России "нужное количество" ракетных комплексов "Искандер" и С-400. Вопросы покупки согласовывали лично с Владимиром Путиным.

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