"Очень хорошее оружие": Лукашенко заявил о планах разработать до конца года ракету типа "Искандер"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах сделать ракету типа российского "Искандера" до конца года.
Мол, "проблему ракетостроения" он уже обсуждал с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. Именно в соседней России, уверен Лукашенко, "помогут довести до ума новые ракеты".
Об этом белорусский диктатор заявил во время встречи с главой Нижегородской области.
По словам Лукашенко, "Беларусь значительно продвинулась" в этом вопросе. Впрочем, именно в сотрудничестве с россиянами они скорее создадут "нормальную ракету".
"Мы и сами ее сделаем, но для этого понадобится больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то до конца этого года получим ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие", — сказал он.
Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что в стране создают новую ракету типа российского "Искандера". С этой разработкой ему помочь вроде бы пообещал диктатор РФ Путин. Мол, Россия будет помогать Беларуси в создании мощной ракеты.
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