Лукашенко похвастался, что договорился с Путиным о создании ракеты для Беларуси

Лукашенко похвастался, что договорился с Путиным о создании ракеты для Беларуси

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране создают новую ракету типа российского "Искандера". С этой разработкой ему помочь вроде бы пообещал диктатор РФ Путин.

Александр Лукашенко заявил, что Россия будет помогать Беларуси в создании мощной ракеты.

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко утверждает, что уже договорился с Владимиром Путиным по поводу содействия РФ с белорусскими ракетными разработками. По его словам, Путин поставил задачу главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину "немедленно оказать поддержку", чтобы Беларусь "не создавала велосипед", а чтобы могла "привлечь опыт разработчиков, ракетчиков России, которые делали "Искандер".

"...Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер" примерно. И была полная поддержка (России – ред.)", — сказал Лукашенко 10 мая.

Как сообщалось, Лукашенко и Путин улетят на космодром на Дальний Восток, чтобы обсудить войну в Украине.

Читайте также: