Лукашенко заявил, что Беларусь безосновательно назвали "приспешником агрессора"

По его словам, выбор был очевиден – кого поддерживать.

Беларусь несправедливо назвали "приспешником агрессора", ведь страна пыталась наладить диалог между Россией и Украиной, но усилия Минска на Западе не оценили.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время заседания Совбеза 7 апреля.

По его словам, "бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена "приспешником агрессора". Более того – после этого против страны ввели очередные санкции, возмутился Лукашенко.

"Нам эта война не нужна. Потому что в результате этого конфликта двух славянских народов больше всего пострадать можем мы. Об этом я говорил с первого дня противостояния Украины и России. Мы еще раз предложили России и Украине безопасное место для переговоров, организовав их. Наша инициатива была услышана и с благодарностью принята. В Беларуси состоялись три встречи россиян и украинцев, где были отмечены пути движения к мирному договору", — заявил Лукашенко.

Он высказался о том, что с началом войны в Украине "завершилась целая историческая эпоха", а сейчас "формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом.

Лукашенко также подчеркнул, что для него сразу было очевидно, какую сторону конфликта поддерживать. “После обнаружения неоспоримых фактов о реальной угрозе национальной безопасности мы приняли необходимые меры для защиты своей страны. Совершенно правомерно задействован механизм военной поддержки в рамках нашего Союза Беларуси и России", — сказал он.

Как сообщалось, Александр Лукашенко считает, что переговоры между Украиной и Российской Федерацией не могут проходить без участия Беларуси. Мол, Москва позицию Минска понимает. Впрочем, это противоречит замыслу Запада.

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