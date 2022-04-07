Лукашенко заявив, що Білорусь безпідставно назвали "поплічником агресора"

За його словами, вибір був очевидним – кого підтримувати.

Білорусь несправедливо назвали "поплічником агресора", адже країна намагался налагодити діалог між Росією і Україною, але зусилля Мінська на Заході не оцінили.

Про це заявив Олександр Лукашенко під час засідання Ради безпеки 7 квітня.

За його словами, "бездоказово та безпідставно Білорусь була оголошена "поплічником агресора". Більше того – після цього проти країни запровадли чергові санкції, обурився Лукашенко.

"Нам ця війна не потрібна. Тому що внаслідок цього конфлікту двох слов'янських народів найбільше постраждати можемо ми. Про це я говорив із першого дня протистояння України та Росії. Ми вкотре запропонували Росії та Україні безпечне місце для переговорів, організувавши їх. Наша ініціатива була почута та з вдячністю прийнята. У Білорусі відбулися три зустрічі росіян та українців, де було позначено шляхи руху до мирного договору", - заявив Лукашенко.

Він висловився про те, що з початком війни в Україні "завершилася ціла історична доба", а зараз "формується новий "вододіл" між Сходом та Заходом.

Лукашенко також наголосив, що для нього одразу було очевидним, який бік конфлікту підтримувати. “Після виявлення незаперечних фактів про реальну загрозу національній безпеці ми вжили необхідних заходів для захисту своєї країни. Абсолютно правомірно задіяно механізм військової підтримки в межах нашого Союзу Білорусі та Росії", - сказав він.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко вважає, що переговори між Україною і Російською Федерацією не можуть відбуватися без участі Білорусі. Мовляв, Москва позицію Мінська розуміє. Втім, це суперечить задуму Заходу.

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