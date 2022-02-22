Лукашенко обратился к украинцам и заговорил о мире

Свое обращение он также адресовал и властям Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к украинскому народу.

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Об этом сообщает пропагандистское издание "БЕЛТА".

"Хочу обратиться к украинскому народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь – путь миролюбия и согласия", — сказал Лукашенко.

Ранее МИД Беларуси обнародовал заявление по поводу так называемого признания Россией самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" на временно оккупированной территории Украины. В этом заявлении лукашенковский МИД обвинил "ряд политиков западных стран" в "нескрываемом давлении и угрозах", которые якобы и привели к "росту напряженности в восточно-европейском регионе". Не забыли также и традиционную пророссийскую риторику о "накачивании" Украины оружием и "незаконных" санкциях США и Евросоюза.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Следует отметить, что весь цивилизованный мир осудил признание Кремлем ОРДЛО, которое является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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