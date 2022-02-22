Лукашенко звернувся до українців та заговорив про мир

Лукашенко звернувся до українців та заговорив про мир

Своє звернення він також адресував і владі України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до українського народу.

Також читайте На тлі загрози вторгнення РФ до України Лукашенко заявив, що готовий першим іти на війну

Про це повідомляє пропагандистське видання "БЕЛТА".

"Хочу звернутися до українського народу та керівництва: давайте зробимо так, щоб ми завжди жили у мирі та злагоді. Це наш шлях - шлях миролюбності та злагоди", - сказав Лукашенко.

Раніше МЗС Білорусі оприлюднило заяву з приводу так званого визнання Росією самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" на тимчасово окупованій території України. У цій заяві лукашенківське МЗС звинуватило "низку політиків західних країн" у "неприхованому тиску та погрозах", які начебто й призвели до "зростання напруженості у східно-європейському регіоні". Не забули також і традиційну проросійську риторику про "накачування" України зброєю та "незаконні" санкції США та Євросоюзу.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Читайте також: