Путін розірвав Мінські домовленості на шматки - постпред США в ООН

Представниця США підкреслила, що російська влада продовжує створювати приводи для подальшого вторгнення в Україну.

Сполучені Штати Америки назвали нонсенсом введення в ОРДЛО російських військ як "миротворців" та обіцяють уже 22 лютого оголосити про додаткові заходи, щоб притягнути РФ до відповідальності.

Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця США Лінда Томас Грінфілд, - пише Укрінформ.

За її словами, Путін, який у понеділок розірвав Мінські домовленості на шматки, тестує міжнародну систему, перевіряє рішучість Об’єднаних Націй, а також дивиться, як далеко йому дозволять зайти.

"Сполучені Штати запровадять інші заходи, щоби притягнути Росію до відповідальності за це очевидне порушення міжнародного права, а також суверенітету й територіальної цілісності України",- зазначила дипломат.

США разом із союзниками й партнерами попереджали про швидку й сувору відповідь на подальшу агресію Росії проти України. І у зв'язку з цим постпред закликала всю міжнародну спільноту відреагувати на дії Кремля зараз - інакше ціна з часом зростатиме.

"Очевидна атака Росії на суверенітет і територіальну цілісність України є неспровокованою. Це атака на статус України як члена ООН є порушенням основних принципів міжнародного права", - наголосила посол.

Представниця США підкреслила, що російська влада продовжує створювати приводи для подальшого вторгнення в Україну. Наслідки за ці дії поширюватимуться далеко за межі України. У цьому контексті вона звернула увагу на фальшиві наративи, поширені безпосередньо президентом Путіним щодо України, а також його бажання відновити Російську імперію.

"По суті, Путін хоче, щоби світ повернувся в минуле, в часи до створення ООН, в часи, коли імперії встановлювали правила для світу. Але решта світу йде вперед. Зараз не 1919 рік, зараз 2021", - підкреслила Лінда Томас Грінфілд.

Вона нагадала, що впродовж багатьох тижнів міжнародна спільнота закликала президента РФ розв’язати кризу дипломатичним шляхом.

Більшість країн під час засідання Радбезу ООН підтримали Україну через занепокоєння через визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", проте постійний представник Росії Василь Небензя висловив протилежну позицію.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на початку свого виступу під час засідання Радбезу ООН зняв маску і заявив, що вірус, від якого постраждала ООН, поширюється Кремлем. За його словами, всі країни ООН опинилися під загрозою нападу та нагадав, які країни вже окупувала Росія.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

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