Росія не є учасником Мінських угод - постпред Росії в ООН

Росія не є учасником Мінських угод - постпред Росії в ООН

Росія переконує, що факт визнання "незалежності" самопроголошених "республік" не змінює учасників Мінських угод.

Більшість країн під час засідання Радбезу ООН підтримали Україну через занепокоєння через визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", проте постійний представник Росії Василь Небензя висловив протилежну позицію.

Про це йшлося під час засідання Радбезу ООН.

Заяви інших дипломатів він назвав "емоційними". Мовляв, це саме Україну, а не Росію, слід змусити припинити обстріли.

"Київ зробив все, щоб саботувати і зруйнувати Мінські угоди", додав Небензя.

Він маніпулятивно підкреслив, що головним фактором руйнування Мінського договору, на його думку, стала "вперта відмова" Києва від прямого діалогу з "ДНР" і "ЛНР".

"Росія не є стороною Мінських угод, в цій плані нічого не змінилося", зауважив Небензя. А, на його переконання. Київ таки має їх виконувати.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що РФ неправильно трактує Мінські угоди і ускладнює досягнення компромісу щодо Донбасу.

Читайте також:

Як світові лідери відреагували на заяву Путіна про визнання незалежності ОРДЛО