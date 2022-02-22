Россия не является участником Минских соглашений – постпред России в ООН

Россия не является участником Минских соглашений – постпред России в ООН

Россия убеждает, что факт признания "независимости" самопровозглашенных "республик" не изменяет участников Минских соглашений.

Большинство стран во время заседания Совбеза ООН поддержали Украину из-за беспокойства из-за признания Россией "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако постоянный представитель России Василий Небензя выразил противоположную позицию.

Об этом шла речь во время заседания Совбеза ООН.

Заявления других дипломатов он назвал "эмоциональными". Мол, это Украину, а не Россию, нужно заставить прекратить обстрелы.

"Киев сделал все, чтобы саботировать и разрушить Минские соглашения", добавил Небензя.

Он манипулятивно подчеркнул, что главным фактором разрушения Минского договора, по его мнению, стал "упорный отказ" Киева от прямого диалога с "ДНР" и "ЛНР".

"Россия не является стороной Минских соглашений, в этом плане ничего не изменилось", — отметил Небензя. А, по его убеждению. Киев должен их выполнять.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что РФ неправильно трактует Минские соглашения и затрудняет достижение компромисса по Донбассу.

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