Стартовало заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция направили запрос в Совет Безопасности ООН о проведении срочного заседания по ситуации в Украине.

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция направили запрос в Совет Безопасности ООН о проведении срочного заседания по ситуации в Украине, которая сложилась после признания Россией так называемых "Л/ДНР".

Члены Совбеза ООН Албания, Ирландия, Норвегия и Мексика также поддержали этот запрос. В феврале в Совбезе ООН председательствует Россия.

Следует отметить, что накануне из-за действий России Украина требовала созвать заседание Совета Безопасности ООН. "Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", – говорится в сообщении главы МИД Украины.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

В то же время, жители оккупированного Донецка уже начали сообщать о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники в северо-западном направлении, к линии столкновения.