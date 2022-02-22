Стартувало засідання Радбезу ООН щодо українського питання

Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надіслали запит у Раду Безпеки ООН щодо проведення термінового засідання щодо ситуації в Україні.

У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації навколо України.

Про це інформує Укрінформ.

Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надіслали запит у Раду Безпеки ООН щодо проведення термінового засідання щодо ситуації в Україні, що склалася після визнання Росією так званих "Л/ДНР".

Члени Радбезу ООН Албанія, Ірландія, Норвегія і Мексика також підтримали цей запит. У лютому в Радбезі ООН головує Росія.

Варто зазначити, що напередодні через дії Росії Україна вимагала скликати засідання Ради Безпеки ООН. "Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", ­– йдеться у повідомленні очільника МЗС України.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Водночас жителі окупованого Донецька вже почали повідомляти про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.