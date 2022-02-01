"Ми все одно всіх переможемо": Зеленський прокоментував виконання "Мінських угод"

Україна веде перемовини щодо двосторонніх та тристоронніх форматів переговорів із державою-агресоркою.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна виконує "Мінські домовленості".

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Про це він сказав 1 лютого під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Я вже не пам'ятаю, хто підписав "Мінські угоди", але точно знаю, хто повинен їх виконувати. Ми - відповідальна країна та несемо відповідальність за будь-які папери, документи чи закони. Ми відповідально ставимось до тих чи інших домовленостей. Я розумію, що таке "Мінські угоди", які були "народжені" "нормандським форматом". Станом на сьогодні "нормандський формат", на жаль або не на жаль, це - єдиний майданчик, на якому можуть зустрітися лідери. Принаймні зараз зустрілися радники і трішки зменшився градус напруги. Ніхто не говорить, що зняті всі питання, але тим не менше, там ми домовилися про режим припинення вогню. Я не говорю, що це - ідеально, але це можливий майданчик для перемовин. Ми боремось за те, щоб хоч щось працювало, щоб лідери чотирьох країн зібралися. Але ви знаєте, лідер якої країни не хоче збиратися", - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що є різні підходи та бачення щодо виконання "Мінських угод".

"Я не хочу говорити про пункти "Мінських угод". Є різні читання, я не задоволений всіма пунктами, ми по-різному ставимось до порядку виконання тих чи інших пунктів, але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що має деокупувати наші території. З іншого боку, ми ведемо багато переговорів щодо інших форматів - трьохсторонніх та двосторонніх. І це непросто. Але ніхто не жаліється, ми все одно всіх переможемо", - сказав Зеленський.

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