Україна має підтримку Польщі в боротьбі з агресією Кремля - Дуда

Україна має підтримку Польщі в боротьбі з агресією Кремля - Дуда

Непорушність кордонів для нас є однією з фундаментальних норм міжнародного права.

Президент Польщі Анджей Дуда телефоном поспілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським та запевнив його у цілковитій підтримці України з боку його країни.

Про це польський лідер написав у сервісі мікроблогів Twitter.

Właśnie rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa. Zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne i ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla. I że nienaruszalność granic to dla nas jedna z fundamentalnych norm prawa międzynarodowego. A wobec Rosji? UE i NATO twarde sankcje! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 21, 2022

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“Щойно говорив з президентом України. Я запевнив, що Україна має цілковиту понадпартійну підтримку Польщі в боротьбі з агресією Кремля. І що непорушність кордонів для нас є однією з фундаментальних норм міжнародного права. А стосовно Росії? Суворі санкції ЄС і НАТО!”,- зазначив Дуда.

Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Також пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців - через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

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