Російська загроза вторгнення: Зеленський скликає термінове засідання РНБО

Засідання відбудеться о 20:00.

Президент України Володимир Зеленський скликав сьогодні ввечері, 21 лютого, термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні з боку РФ.

Про це написав український лоідер на сторінці у Twitter.

Як повідомив президент України, він збирає термінове засідання РНБО через заяви, які були озвучені сьогодні, 21 лютого, на засіданні Ради Безпеки Російської Федерації. Зокрема, про можливе визнання Володимиром Путіним самопроголених "ЛДНР" "незалежними.

"Враховуючи заяви, зроблені на засіданні Ради Безпеки Російської Федерації, я провів термінові консультації з Еммануелем Макроном (президентом Франції - ред.) та Олафом Шольцем (канцлером Німеччини - ред.) і скликав Раду національної безпеки і оборони", - написав Зеленський.

Наразі більше деталей та тем, які будуть розглядатися, немає.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час засідання Радбезу РФ заявив, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

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