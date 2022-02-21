Путін сьогодні виступить зі зверненням до росіян

Путін сьогодні виступить зі зверненням до росіян

Путін раніше заявив, що ухвалить рішення про визнання "ЛДНР".

Президент країни-агресорки Володимир Путін у понеділок, 21 лютого, виступить зі зверненням до росіян. Тема повідомлення наразі невідома.

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив російським пропагандистам, що президент країни-агресорки звернеться до росіян, проте не розповів, про що говоритиме очільник Росії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін провів засідання Радбезу РФ, за підсумками якого заявив, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

Зауважимо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров запевнив, що підтримує офіційне визнання Кремлем псевдореспублік на Донбасі. Водночас міністр вкотре висловив пропагандистські тези РФ про начебто переслідування російськомовних в Україні.

Також 21 лютого ватажки бойовиків "ЛДНР" попросили Путіна визнати їхню незалежність.

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