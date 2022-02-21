Путін сьогодні ухвалить рішення щодо визнання "ЛДНР"

За визнання "незалежності" ОРДЛО виступив і голова Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Президент Росії Володимир Путін провів засідання Радбезу РФ, за підсумками якого заявив, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

Про це президент РФ сказав у кінці засідання, заслухавши низку посадовців.

"Гаразд, дякую. Шановні колеги, я вашу думку почув, рішення буде ухвалено сьогодні. Хочу вам подякувати за цю зустріч, цю нараду", – сказав Путін.

Зауважимо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров запевнив, що підтримує офіційне визнання Кремлем псевдореспублік на Донбасі. Водночас міністр вкотре висловив пропагандистські тези РФ про начебто переслідування російськомовних в Україні.

Нагадаємо, раніше 21 лютого ватажки бойовиків "ЛДНР" попросили Путіна визнати їхню незалежність.

Голови самопроголошених "ЛДНР" попросили Путіна визнати їх незалежність

Читайте також: