Росія відправляє жителів окупованого Донбасу до Підмосков'я та інших областей РФ

Росія відправляє жителів окупованого Донбасу до Підмосков'я та інших областей РФ

Жителів ОРДЛО відправляють до шести областей РФ.

Влада Ростовської області Росії повідомила, що понад 8 тисяч жителів окупованих територій Донбасу, які перетнули кордон з РФ, відправили до Московської, Ульянівської, Курської, Нижньогородської, Волгоградської та Саратовської областей.

Про це повідомила російська "Новая газета" в понеділок, 21 лютого, з посиланням на заступника міністра регіональної політики та масових комунікацій Ростовської області Сергія Тюріна.

За його словами, для перевезення жителів ОРДЛО задіяли 10 поїздів. Половина із вивезених – діти. Окрім того, за словами Тюріна, за останню добу кордон із РФ нібито перетнули понад 21 тисяча людей.

Заступник міністра повідомив, що в Ростовській області нібито облаштували 100 пунктів тимчасового розміщення, і на сьогодні в них перебувають до 6 тисяч осіб, половина з яких – діти.

За словами Тюріна, до 4 тисяч осіб написали заяви на отримання матеріальної допомоги, і нібито 1200 людей уже отримали гроші на особисті рахунки.

В.о. міністра загальної та професійної освіти Ростовської області Андрій Фатєєв повідомив, що всіх дітей влаштують до шкіл за заявою батьків та після медобстеження. Наразі надійшло понад 400 заяв на прийняття до конкретної школи, решта нібито ще обирають школу, до якої планують піти.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" виклали заздалегідь записані відеозвернення, в яких заявили про "загрозу агресії" та про примусове вивезення населення окупованих територій до Росії.

За даними України, автобуси, які курсували для вивезення громадян до РФ, були напівпорожніми, їх пустили для створення картинки у ЗМІ.

Вивезені до РФ жителі ОРДЛО масово скаржились на умови, в які потрапили.

В ОРДЛО після примусового вивезення населення оголосили мобілізацію | ТСН 19:30

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