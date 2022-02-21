Росія завершила перекидання військ та готується до можливого наступу – Conflict Intelligence Team

Деякі російські солдати біля кордону перебувають у важких умовах. Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому найближчими днями очікується або наступ, або часткове відведення військ.

Росія завершила перекидання своїх військ з інших регіонів та розпочала підготовку до можливого наступу, вважають журналісти-розслідувачі.

Про це повідомили розслідувачі Conflict Intelligence Team.

Також читайте Вторгнення Росії до України видається дуже ймовірним – Трасс після зустрічі зі Столтенбергом

За їхніми даними, останніми днями характер руху російської техніки біля кордонів України різко змінився. Якщо раніше гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) везли майже виключно на залізничних платформах та танкових транспортерах, то тепер вони майже всюди рухаються своїм ходом.

"Мало того, найчастіше цей рух відбувається за лічені кілометри від кордону. Танки та інша техніка йдуть разом з важкими вогнеметними системами ТГС, хоча останні і відносяться до іншого війська (РХБЗ) – найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп. Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і очевидно йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу", – повідомили журналісти.

Згідно з інформацією розслідувачів, деякі російські військові біля кордону України перебувають у важких умовах: сплять у набитих приміщеннях і не отримують централізованого харчування. Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому найближчими днями очікується або наступ, або часткове відведення військ.

Нагадаємо, нові супутникові знімки за 20 лютого свідчать про підвищену активність російських підрозділів поблизу північно-східного кордону України. Зокрема, було помічено численні нові польові розгортання бронетанкової техніки та військ за 35 кілометрів від кордону РФ з Україною.

Зустріч у Женеві: сильні цього світу будуть переконувати Путіна не вдаватися до відкритої військової агресії

Читайте також: