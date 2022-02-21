Світоліна драматично вилетіла на старті турніру в Катарі, провівши на корті три години

Світоліна драматично вилетіла на старті турніру в Катарі, провівши на корті три години

Еліна поступилася суперниці на тайбрейку у вирішальному сеті.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№15 WTA) вже в першому раунді припинила виступи на турнірі WTA1000 в Досі (Катар).

27-річна уродженка Одеси не змогла обіграти Терезу Мартінцову з Чехії (№42 WTA). Поєдинок тривав три сети, всього тенісистки пробули на корті аж три години.

У підсумку Світоліна зазнала сенсаційно поразки на тайбрейку у вирішальній партії - 7:6, 5:7, 6:7.

Додамо, що в цьому турнірі також брала участь українка Марта Костюк. Вона подолала кваліфікацію, але поступилася в першому колі основної сітки хорватці Ані Конюх - 6:4, 5:7, 3:6.

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