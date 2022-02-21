Залякував та бив: жителя Херсонщини заарештували за насильство над сестрою

Залякував та бив: жителя Херсонщини заарештували за насильство над сестрою

Чоловік знущався з жінки.

46-річного жителя Херсонської області, який психологічно та фізично знущався з рідної сестри, засудили до пів року арешт.

Про це повідомили на сторінці обласної прокуратури Херсоснької області у Facebook.

За даними слідства, житель смт Калинівське протягом кількох місяців ображав рідну сестру нецензурними висловлюваннями, принижував, залякував та бив її. Його вину у суді довели, чоловіка засудили до шести місяців за ґратами.

Вирок чоловік відбуватиме у спеціальній установі виконання покарань. Раніше його вже притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Боротьба з насильством: українка вплинула на український суд, звернувшись до Європейського

Нагадаємо, священника УГКЦ зі Львова вже двічі за рік притягують до відповідальності за домашнє насильство. Чоловік агресивно себе поводив з дружиною, матюкався до неї та погрожував розправою.

Читайте також: