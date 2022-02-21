Залякував та бив: жителя Херсонщини заарештували за насильство над сестрою

Чоловік знущався з жінки.
46-річного жителя Херсонської області, який психологічно та фізично знущався з рідної сестри, засудили до пів року арешт.
Про це повідомили на сторінці обласної прокуратури Херсоснької області у Facebook.
За даними слідства, житель смт Калинівське протягом кількох місяців ображав рідну сестру нецензурними висловлюваннями, принижував, залякував та бив її. Його вину у суді довели, чоловіка засудили до шести місяців за ґратами.
Вирок чоловік відбуватиме у спеціальній установі виконання покарань. Раніше його вже притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства.
Нагадаємо, священника УГКЦ зі Львова вже двічі за рік притягують до відповідальності за домашнє насильство. Чоловік агресивно себе поводив з дружиною, матюкався до неї та погрожував розправою.
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