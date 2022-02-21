Запугивал и избивал: жителя Херсонщины арестовали за насилие над сестрой

Запугивал и избивал: жителя Херсонщины арестовали за насилие над сестрой

Мужчина издевался над женщиной.

46-летнего жителя Херсонской области, который психологически и физически издевался над родной сестрой, приговорили к аресту на полгода.

Об этом сообщили на странице областной прокуратуры Херсонской области в Facebook.

По данным следствия, житель пгт Калиновское в течение нескольких месяцев оскорблял родную сестру нецензурными высказываниями, унижал, запугивал и избивал ее. Его вину в суде доказали, мужчину приговорили к шести месяцам за решеткой.

Приговор он будет отбывать в специальном учреждении исполнения наказаний. Ранее его уже привлекали к административной и уголовной ответственности за домашнее насилие.

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Напомним, священника УГКЦ из Львова уже дважды за год привлекают к ответственности за домашнее насилие. Мужчина агрессивно себя вел с женой, матерился и угрожал расправой ей.

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