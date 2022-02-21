В Польше украинец эффектно сыграл прокурора и загремел в тюрьму

В Польше украинец эффектно сыграл прокурора и загремел в тюрьму

Мужчина обманом выманил деньги у пожилой женщины.

В Польше будут судить 57-летнего гражданина Украины из-за того, что эффектно сыграл прокурора, правда, за пределами съемочной площадки.

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Об этом сообщается на сайте люблинской полиции.

Украинца задержали из-за перевоплощения в сотрудника прокуратуры и выманивал деньги у доверчивых жителей. Жертвой "актера" стала 83-летняя жительница Люблина.

Гражданин Украины позвонил по телефону женщине и представился сотрудником прокуратуры. По легенде, группа хакеров пыталась украсть с ее счета деньги, поэтому псевдопрокурор предложил временно перевести деньги на безопасный счет, в частности, на счет "прокуратуры".

Пенсионерка поверила в эту историю и таким образом отдала мошеннику более 280 тысяч злотых. На следующий день "прокурор" должен был получить остальные деньги.



Женщина сняла в банке со своего счета еще 50 тыс. злотых наличными, следующие 150 тысяч должны были ей отдать после выходных.

Работники банка решили проверить, зачем бабушке понадобились такие деньги и почему она выглядела напуганной, поэтому они сообщили обо всем правоохранителям.

Последние задержали гражданина Украины в момент передачи ему женщиной 50 тысяч злотых.



Правоохранители также установили, что мужчина причастен к аналогичным преступлениям в Люблине – пострадавшие потеряли в общей сложности 100 тысяч злотых.

Сейчас украинец арестован. Он пробудет под арестом три месяца. Если его признают виновным, то ему могут дать до 10 лет тюрьмы.



Напомним, что в Польше после разговора с правоохранителями скрылся 41-летний работник из Тернопольской области. О судьбе мужчины неизвестно от 26 января.

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