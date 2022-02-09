В Польше украинец поднял переполох в аэропорту Вроцлава

Мужчина оставил без присмотра свой рюкзак.
В Польше в аэропорту Вроцлава произошел переполох из-за рюкзака украинца. Мужчина оставил его без присмотра, что вызвало беспокойство охраны, правоохранителей и пассажиров.
Об этом сообщается на сайте Надоджанского отдела пограничной службы.
В зале прилетов аэропорта Вроцлава возник переполох из-за оставленного без присмотра рюкзака.
Охранники его заметили, подождали, но владелец за ним так и не пришел. После этого спецслужбы проверили рюкзак с помощью стационарного рентген-сканера. Также к проверке рюкзака на содержание взрывчатых веществ привлекли служебную собаку – в рюкзаке взрывчатки не было, там находились личные вещи.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что рюкзак оставила семья с ребенком. Приблизительно через полчаса нашелся и его владелец – 37-летний гражданин Украины.
За оставленные без присмотра вещи украинец должен заплатить штраф в размере 500 злотых.
Напомним, что в Польше 32-летний украинец устроил стрельбу на железнодорожном вокзале в городе Лодзь на железнодорожной станции "Лодзь-Фабричная".
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