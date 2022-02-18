В Польше в сточной канаве нашли тело 42-летней украинки

В Польше в сточной канаве нашли тело 42-летней украинки

Следствие выясняет, причастны ли к смерти женщины посторонние лица.

В городе Кшивинь Великопольского воеводства в Польше в дренажной канаве обнаружили тело 42-летней украинки.

Об этом сообщает gostyn24.pl.

В Кшивине утром обнаружили тело женщины без признаков жизни в сточной канаве. Ее заметили случайные прохожие. Личность погибшей установили – это 42-летняя гражданка Украины, проживавшая в Кшивине.



Тело украинки доставили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, причастны ли к ее смерти посторонние лица.

Делом занимается местная полиция под наблюдением прокуратуры.

Напомним, что в Польше украинцы устроили ДТП. Автомобиль влетел и разбил забор пограничной службы.

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