В Польше в сточной канаве нашли тело 42-летней украинки

Следствие выясняет, причастны ли к смерти женщины посторонние лица.
В городе Кшивинь Великопольского воеводства в Польше в дренажной канаве обнаружили тело 42-летней украинки.
Об этом сообщает gostyn24.pl.
В Кшивине утром обнаружили тело женщины без признаков жизни в сточной канаве. Ее заметили случайные прохожие. Личность погибшей установили – это 42-летняя гражданка Украины, проживавшая в Кшивине.
Тело украинки доставили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, причастны ли к ее смерти посторонние лица.
Делом занимается местная полиция под наблюдением прокуратуры.
Напомним, что в Польше украинцы устроили ДТП. Автомобиль влетел и разбил забор пограничной службы.
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