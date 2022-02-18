У Польщі в стічній канаві знайшли тіло 42-річної українки

У Польщі в стічній канаві знайшли тіло 42-річної українки

Слідство з'ясовує, чи причетні до смерті жінки сторонні особи.

У місті Кшивінь Великопольського воєводства у Польщі в дренажній канаві знайшли тіло 42-річної українки.

Про це повідомляє gostyn24.pl.

У Кшивіні вранці знайшли тіло жінки без ознак життя у стічній канаві. Її помітили випадкові перехожі. Особу загиблої встановили – це 42-річна громадянка України, яка проживала у Кшивіні.



Тіло українки доправили на судово-медичну експертизу, щоб встановити, чи причетні до її смерті сторонні особи.

Справою займається місцева поліція під наглядом прокуратури.

Нагадаємо, що у Польщі українці влаштували ДТП. Автівка влетіла і потрощила паркан прикордонної служби.

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