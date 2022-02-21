Главари "ЛДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик"

В договорах о сотрудничестве с Россией просят предусмотреть возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Руководители марионеточных пророссийских администраций "ДНР" и "ЛНР" на территории временно оккупированного Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно опубликовали видеозаписи с обращениями к президенту страны-агрессорке Владимиру Путину.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на соответствующие видео в сепаратистских Telegram-каналах.

Главари боевиков "ЛДНР" попросили предусмотреть в договорах о сотрудничестве между Россией и "республиками" возможность взаимодействия в оборонной сфере.

В частности, Пасечник заявил, что признание Россией независимости "ЛНР" позволит избежать массовой гибели жителей республики, 300 тысяч из которых, по его словам, являются российскими гражданами.

Напомним, Госдума РФ 15 февраля 2022 года поддержала обращение к Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" независимыми. В тот же день представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции хозяина Кремля на обращение депутатов. В частности, он выразил позицию, что признание самопровозглашенных так называемых "ЛНР" и "ДНР" "не коррелируется с Минскими соглашениями".

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что признание Россией самопровозглашенных "республик ЛДНР" независимыми будет означать ее полный отказ от своих обязательств по Минским соглашениям.

После заседания Совбеза ООН по Минским соглашениям Франция, Германия и еще четыре европейских страны призвали Россию не признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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