На Совбезе ООН Россию предостерегли от признания независимости "ЛДНР"

Заявление было объявлено от имени шести европейских стран и делегации ЕС.

После заседания Совбеза ООН по Минским соглашениям Франция, Германия и еще четыре европейских страны призвали Россию не признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Об этом стало известно из трансляции заседания.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер объявил совместное заявление Франции, Германии, Ирландии, Эстонии, Норвегии, Албании и делегации ЕС, в котором выражена глубокая обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость псевдогосударственных образований на временно оккупированной территории Украины.

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"Мы предостерегаем от этого шага, который бы стал дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и шел бы против духа и буквы Минских договоренностей", — говорится в документе.

Накануне Украина обратилась в Совбез ООН с просьбой обсудить в контексте выполнения Минских соглашений постановление Госдумы РФ о признании независимости так называемых "ЛДНР".

Напомним, Совет безопасности ООН созвала Россия, чтобы обвинить Киев в саботаже выполнения договоренностей. Украинский МИД возразил — Минский процесс подрывает именно Россия. В частности, Госдума РФ проголосовала за то, чтобы признать фейковые республики независимыми. И это прямо противоречит Минским соглашениям. Они направлены на реинтеграцию оккупированных территорий в составе Украины.

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