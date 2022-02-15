Макрон призвал Путина не признавать "ЛНР" и "ДНР"

Макрон призвал Путина не признавать "ЛНР" и "ДНР"

Президент РФ ответил, что еще не одобрил законопроект от Госдумы РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.

Об этом сообщает CNN во вторник, 15 февраля.

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"Мы остаемся бдительными и просим (Путина – ред.) не выполнять просьбу Думы", – сказал представитель Елисейского дворца.

Он добавил, что Путин объяснил Макрону, что он не одобрил инициативу российского парламента.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв соответствующий законопроект. Документ был направлен на рассмотрение Путину и последнее слово за ним.

В то же время в МИД Украины заявили, что позиция государства остается неизменной: признание Россией "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских соглашений.

Госдума России приняла законопроект о признании "ЛДНР"

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