В Бельгии разрешили 4-дневную рабочую неделю без потери зарплаты

Власти хотят предоставить гражданам больше свободы в организации своего рабочего времени.

Бельгийские работники получили право на четырехдневную рабочую неделю вместо обычных пяти без потери зарплаты.

Об этом сообщает Bloomberg и RTL.

Федеральное правительство Бельгии согласовало реформу рынка труда. Работникам, по их просьбе, можно будет работать полный рабочий день в течение четырех дней вместо пяти в обмен на дополнительный выходной. Также можно работать больше часов в одну неделю и меньше в следующую.

Работодатель имеет право отказать сотруднику в переходе на сокращенную рабочую неделю, но должен привести убедительные аргументы в письменном виде.

"Цель состоит в том, чтобы предоставить людям и компаниям больше свободы в организации своего рабочего времени", — заявил премьер-министр Александр Де Кро.

В настоящее время только около 71 из 100 бельгийцев в возрастной группе от 20 до 64 лет безработные, что меньше, чем в среднем по еврозоне. Благодаря реформе планируется к 2030 году поднять уровень занятости до 80%.

Инициаторы закона считают, что четырехдневная неделя поможет женщинам, ухаживающим за детьми, и старыми родителями сохранить баланс между работой и личной жизнью, и также пойдет на пользу рынку труда.

После пандемии идея четырехдневной недели приобрела популярность во всем мире. Великобритания начнет шестимесячную программу в июне, и около 30 компаний зарегистрировались для испытания. Подобные программы планируется начать в США и Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Исследователи из Исландии обнаружили, что короткая рабочая неделя была чрезвычайно успешной.

Ранее сообщалось, как на четырехдневную рабочую неделю переходит мир и возможно ли такое в Украине.

По результатам исследования одного из ресурсов по поиску работы, около половины украинских работодателей поддерживают введение четырехдневной рабочей недели.

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