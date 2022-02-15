Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛНР" та "ДНР"

Президент РФ відповів, що ще не схвалив законопроєкт від Держдуми РФ.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.
Про це повідомляє CNN у вівторок, 15 лютого.
"Ми залишаємось пильними і просимо (Путіна – ред.) не виконувати прохання Думи", – сказав представник Єлисейського палацу.
Він додав, Путін пояснив Макрону, що він не схвалив ініціативу російського парламенту.
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши відповідний законопроєкт. Документ скерували на розгляд Путіну і останнє слово за ним.
Водночас в МЗС України заявили, що позиція держави залишається незмінною: визнання Росією "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських угод.
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