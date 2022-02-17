Обстрел детсада на Донбассе: командующий ООС объяснил, почему не применили "Байрактары"

Обстрел детсада на Донбассе: командующий ООС объяснил, почему не применили "Байрактары"

Павлюк объяснил, почему не применили "Байрактары" во время сегодняшних обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк ответил не вопрос о том, почему военные не применили на Донбассе военные беспилотники "Байрактар" в ситуации с обстрелом детсада в Станице Луганской.

Об этом Павлюк сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на "1+1" в четверг, 17 февраля.

Телеведущая Наталья Мосейчук сказала, что многие военные интересуются, почему же не были применены "Байрактары" во время сегодняшних массовых обстрелов со стороны российских боевиков.

"На данный момент погода не разрешает использовать беспилотные летательные аппараты. Прежде всего – погода", – ответил командующий Объединенных сил.

Напомним, 17 февраля российские боевики устроили несколько десятков обстрелов на Донбассе, в том числе обстреляли здание детсада в Станице Луганской. В тот момент малыши находились в детском саду, но не пострадали. В то же время две женщины пполучили контузии.

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