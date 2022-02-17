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Смотрите онлайн "Право на владу" 17 февраля

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Смотрите онлайн "Право на владу" 17 февраля

Эфир начнется сегодня в 21:45 на "1+1".

В четверг, 17 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1" выйдет в прямой эфир общественно-политическое ток-шоу "Право на владу".

  • После последнего предупреждения.
  • Пугают все.
  • Многие украинцы сегодня встревожены, смущены и сбиты с толку.
  • Объявленное американскими медиа нападение России 16 февраля не произошло.
  • Однако никто не спешит успокаиваться, опасность не исчезла, российские войска все еще у границ Украины.
  • Пойдут ли они в наступление?
  • Какую игру ведет Путин с Западом?
  • Какой план у украинской власти?
  • Также в эфире обсудят тему информационного влияния в гибридной войне и как украинцы реагируют на психологические спецоперации.

Гости:

  • секретарь СНБО Алексей Данилов,
  • командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк,
  • вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
  • глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
  • глава партии "За майбутнє" Игорь Палица,
  • народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Нестор Шуфрич,
  • народный депутат, внефракционная (Луганская область) Виктория Гриб,
  • министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
  • журналистка, писательница (Россия) Юлия Латынина,
  • главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина,
  • журналист Остап Дроздов,
  • народный артист Украины Владимир Горянский.

Смотрите "Право на владу" в четверг, 17 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1". Онлайн-трансляцию можно будет смотреть на страницах ТСН.ua в Facebook и YouTube.

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