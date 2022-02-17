Смотрите онлайн "Право на владу" 17 февраля

Эфир начнется сегодня в 21:45 на "1+1".

В четверг, 17 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1" выйдет в прямой эфир общественно-политическое ток-шоу "Право на владу".

После последнего предупреждения.

Пугают все.

Многие украинцы сегодня встревожены, смущены и сбиты с толку.

Объявленное американскими медиа нападение России 16 февраля не произошло.

Однако никто не спешит успокаиваться, опасность не исчезла, российские войска все еще у границ Украины.

Пойдут ли они в наступление?

Какую игру ведет Путин с Западом?

Какой план у украинской власти?

Также в эфире обсудят тему информационного влияния в гибридной войне и как украинцы реагируют на психологические спецоперации.

Гости:

секретарь СНБО Алексей Данилов,

командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк,

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко,

глава партии "За майбутнє" Игорь Палица,

народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Нестор Шуфрич,

народный депутат, внефракционная (Луганская область) Виктория Гриб,

министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,

журналистка, писательница (Россия) Юлия Латынина,

главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина,

журналист Остап Дроздов,

народный артист Украины Владимир Горянский.

Смотрите "Право на владу" в четверг, 17 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1". Онлайн-трансляцию можно будет смотреть на страницах ТСН.ua в Facebook и YouTube.