Смотрите онлайн "Право на владу" 17 февраля

Эфир начнется сегодня в 21:45 на "1+1".
В четверг, 17 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1" выйдет в прямой эфир общественно-политическое ток-шоу "Право на владу".
- После последнего предупреждения.
- Пугают все.
- Многие украинцы сегодня встревожены, смущены и сбиты с толку.
- Объявленное американскими медиа нападение России 16 февраля не произошло.
- Однако никто не спешит успокаиваться, опасность не исчезла, российские войска все еще у границ Украины.
- Пойдут ли они в наступление?
- Какую игру ведет Путин с Западом?
- Какой план у украинской власти?
- Также в эфире обсудят тему информационного влияния в гибридной войне и как украинцы реагируют на психологические спецоперации.
Гости:
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк,
- вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
- глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
- глава партии "За майбутнє" Игорь Палица,
- народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Нестор Шуфрич,
- народный депутат, внефракционная (Луганская область) Виктория Гриб,
- министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
- журналистка, писательница (Россия) Юлия Латынина,
- главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина,
- журналист Остап Дроздов,
- народный артист Украины Владимир Горянский.
Смотрите "Право на владу" в четверг, 17 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1". Онлайн-трансляцию можно будет смотреть на страницах ТСН.ua в Facebook и YouTube.